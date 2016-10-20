Россия устроит мощный штурм сирийского Алеппо через две недели - Reuters

Об этом Reuters заявил высокопоставленный дипломат НАТО, добавив, что флот РФ проходил мимо норвежского города Берген 19 октября.

"Это самое крупное развертывание флота со времен холодной войны", - отметил дипломат на условиях анонимности.

"Это не дружественный вызов (развертывание флота - Ред.). Через две недели мы увидим крещендо авианападений на Алеппо, как часть стратегии России для объявления победы там", - сказал дипломат.

Читайте такжеОлланд назвал происходящее в Алеппо настоящим военным преступлениемРанее УНИАН сообщал, что ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиаудары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.