Россия устроит мощный штурм сирийского Алеппо через две недели - Reuters
Российские военные корабли у берегов Норвегии свидетельствуют о намерениях усилить штурм сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.
Об этом Reuters заявил высокопоставленный дипломат НАТО, добавив, что флот РФ проходил мимо норвежского города Берген 19 октября.
"Это самое крупное развертывание флота со времен холодной войны", - отметил дипломат на условиях анонимности.
"Это не дружественный вызов (развертывание флота - Ред.). Через две недели мы увидим крещендо авианападений на Алеппо, как часть стратегии России для объявления победы там", - сказал дипломат.
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