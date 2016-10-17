Россия обещает "гуманитарные паузы" в бомбежках Алеппо

Об этом сообщает «РИА Новости».

Военные планируют провести паузу 20 октября с 8:00 до 16:00 мск, о чем сообщил начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Россией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на "Джебхат ан-Нусру", по выводу из Алеппо ее формирований в соответствии с инициативой специального посланника генерального секретаря ООН Стефана де Мистуры… Нами принято решение не терять время и начать проведение "гуманитарных пауз", прежде всего для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков", — сказал он.

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По его словам, мирные жители смогут покинуть восточный Алеппо по шести коридорам, которые буду размещены в пунктах временного пребывания, где им будут гарантированы медицинская помощь, а также питание и предметы первой необходимости.

Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека проинформировал о гибели десятков людей в результате последних авиаударов в западных пригородах Алеппо.