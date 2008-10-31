В МИД России насчитали аж 50 тысяч потенциальных переселенцев

МИД РФ зарегистрировал 50 тыс. потенциальных переселенцев из стран ближнего и дальнего зарубежья в Россию.

Об этом в интервью «Российской газете» (номер от 30 октября 2008 года) заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

«На сегодняшний день дипломатическими и консульскими представительствами России за рубежом зарегистрировано около 50 тысяч потенциальных переселенцев», - сказал С.ЛАВРОВ.

В то же время он отметил, что невозможно точно определить число россиян, желающих вернуться на историческую Родину.

По его словам, после завершения необходимых внутригосударственных процедур в конце прошлого года Россия приступила к практической реализации второго этапа Государственной программы – содействию переселению соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. По состоянию на сегодня в Российскую Федерацию въехало более 6 тис. участников программы и членов их семей.

«О чем свидетельствуют эти цифры? С одной стороны, о том, что переезд, тем более всей семьей, – дело непростое. Зачастую люди вынуждены подстраиваться под сельскохозяйственный сезон, под начало учебного года и т.п. В то же время выявилась необходимость корректировки программы, создания более комфортных условий для потенциальных переселенцев, существенного повышения привлекательности региональных программ переселения, особенно в части гарантий жилищного обустройства, увеличения размера выплачиваемых переселенцам подъемных пособий, открытия новых каналов вхождения в Государственную программу в дополнение к уже действующему», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он также отметил, что взятый Россией курс на поддержку соотечественников, на обеспечение условий для возвращения тех, кто этого хочет, рассчитан на долгосрочную перспективу и будет последовательно воплощаться в жизнь.