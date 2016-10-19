Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Сан-Франциско, трое учеников ранены

04:10, 19 октября 2016
Мир
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Трое учеников были ранены возле одной из школ в Сан-Франциско (США) из-за стрельбы, которую устроил неизвестный.

twitter.com/LisaAminABC7

Инцидент произошел во вторник днем, сообщает телеканал ABC News.

Как отметили в местном департаменте полиции, двое парней получили незначительные ранения, в то время, как третья жертва - девушка - находится в критическом состоянии.

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twitter.com/LisaAminABC7

В полиции отмечают, что это не было хаотичной стрельбой, и допускают, что раненая девушка и была целью стрелка.

После стрельбы территорию школы оградили, пострадавших доставили в местные больницы.

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