Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Сан-Франциско, трое учеников ранены

Инцидент произошел во вторник днем, сообщает телеканал ABC News.

Как отметили в местном департаменте полиции, двое парней получили незначительные ранения, в то время, как третья жертва - девушка - находится в критическом состоянии.

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В полиции отмечают, что это не было хаотичной стрельбой, и допускают, что раненая девушка и была целью стрелка.

После стрельбы территорию школы оградили, пострадавших доставили в местные больницы.