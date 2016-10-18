Financial Times рассказала о большом количество связей Трампа в России

Газета Financial Times проанализировала деятельность кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа за последние десятилетия, обнаружив у миллиардера большое количество связей в России, передает РБК.

Первые свидетельства сотрудничества Трампа с Россией FT находит еще в советских временах, когда в 1986 году Трамп впервые прилетел в Москву, чтобы обсудить проект строительства гостиницы Trump Tower в России с послом СССР Юрием Дубининым. Когда стало понятно, что этот проект не будет реализован, Трамп пригласил Горбачева с супругой посетить Trump Tower в Нью-Йорке. Этот визит также не состоялся, отмечает газета.

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Как указывает FT, Трамп не оставил надежды установить «связи с Россией» и в ельцинскую эпоху. Газета пишет, что в 1997 году Трамп ходатайствовал об установлении гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели на реке Гудзон. Эта статуя, подарок правительства России США, была в конце концов установлена в Пуэрто-Рико — после того, как несколько городов США отказались принять ее.

Среди деловых партнеров Трампа, связанных с Россией, FT упоминает нью-йоркского девелопера Тевфика Арифа, уроженца СССР. Ему принадлежит Bayrock, строительная компания, совместно с которой он затем заключал сделки по всему миру. Самым известным совместным проектом Трампа и Арифа стал 46-этажный отель-кондоминиум Trump SoHo. Согласно расследованию газеты, Трамп стал сотрудничать с предпринимателем после того, как череда корпоративных банкротств ограничила его доступ на рынок капитала.

Изучив документы, FT пришла к выводу, что в течение 2000-х покупатели из России приобрели недвижимость, связанную с Трампом, на сотни миллионов долларов. При этом Trump Organization не соглашалась с тем, что россияне потратили на девелоперские проекты компании больше, чем представители других стран.

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Кроме того, Трампу и его партнерам принадлежал бренд 24K Super Premium Vodka. На выставке Millionaire Fair в Москве в 2007 году была представлена бутылка, украшенная 24-каратным золотом. Позднее миллиардер отказался от проекта.

Самая большая сделка, заключенная Трампом с гражданином России, состоялась в 2008 году, когда Дмитрий Рыболовлев, миллиардер, сделавший состояние на удобрениях, купил особняк магната за $95 млн. Комментируя эту сделку ранее, Трамп сказал, что «он просто оказался из России», и отрицал, что встречался с олигархом.

Еще одна известная сделка, заключенная с россиянами, касается конкурса красоты «Мисс Вселенная», права на который принадлежат американскому миллиардеру. ​Московский миллиардер Арас Агаларов заключил с фирмой Трампа контракт на $14 млн, чтобы провести это мероприятие в Москве.

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Finanсial Times также пишет, что в связях с Россией были замечены несколько бывших политических советников Трампа. Среди них бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, который покинул свой пост в августе 2016 года. Пол Манафорт был ранее одним из консультантов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Картер Пейдж, бывший советник по внешней политике Трампа, ранее был советником компании «Газпром». После того как Гари Рид, лидер меньшинства в сенате, потребовал от​ ФБР провести расследование в отношении Пейджа «из-за частных переговоров с российскими официальными лицами по поводу отмены санкций», он подал в отставку.

Ричард Берт, бывший посол США в Германии, который, как пишет FT, принимал участие в разработке внешнеполитической стратегии Трампа в апреле, одновременно занимался лоббированием интересов России, связанных с поставками российского газа в Европу.