Освобождение иракского города Мосул: появились первые фото и видео спецоперации

В операции принимают участие силы Курдистана Пешмерга и иракские силы безопасности Gweru и Qayyarah, передает ТСН.

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Кроме того, военные самолеты коалиции США непрерывно наносят авиаудары по позициям боевиков внутри Мосула.

СМИ региона Kurdistan24 обнародовали видео с места происшествия, на которых видно военных Пешмерга, которые направляются к иракскому городу.

Кроме того, на одном из видео зафиксировали момент нанесения авиаударов американской армией по позициям террористов "Исламского государства" в Мосуле.

Также на видео видно, как военные Пешмерга очищают поселения от самодельных взрывных устройств.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале операции по освобождению Мосула от отрядов «Исламского государства».