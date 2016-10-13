Обама ожидает от нового генсека ООН Гутерриша готовности отвечать на глобальные вызовы

Об этом говорится в заявлении Обамы, размещенном на сайте Белого Дома.

Американский лидер от имени Соединенных Штатов поздравил Гутерриша с избранием следующим генсеком ООН.

Как отметил Обама, США обязуются оказывать полную поддержку Гутерришу, когда он приступит к исполнению своих полномочий на посту генсека ООН с 1 января 2017 года.

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"С самого начала Организация Объединенных Наций играла центральную роль в урегулировании вооруженных конфликтов, поддерживая стабильность, спасая от бедности, доставляя жизненно необходимую гуманитарную помощь и обеспечивая наиболее полное соблюдение прав человека по всему миру", - заявил Обама.

Также он отметил, что, учитывая десятки миллионов перемещенных лиц, размещение миротворцев ООН, численность которых составляет рекордно высокий уровень, климатические изменения, которые оказывают влияние на страны во всем мире, и экстремистов, которые делают субъектом своих нападений мирных граждан, "международное сообщество никогда раньше так не полагалось на Организацию Объединенных Наций, как оно это делает сегодня".

"У нас есть полная уверенность, что г-н Гутерриш как бывший премьер-министр Португалии и экс-верховный комиссар ООН по делам беженцев обладает характером, видением и навыками, которые необходимы для того, чтобы возглавлять Организацию Объединенных Наций в этот переломный момент и осуществлять реформирование ее органов и функций, чтобы лучше отвечать на эти беспрецедентные вызовы", - подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ожидает от нового генсека ООН Гутерриша решительного политического лидерства в защите принципов организации.

Сегодня Генассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерриша следующим генсеком организации.