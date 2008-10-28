Для Франции не существует Абхазии и Южной Осетии, но существует Грузия

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР надеется договориться с Россией о размещении миротворцев ЕС в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в его интервью, обнародованном сегодня российской газетой “Коммерсантъ”.

“Надеюсь, что это состоится. Россия не хочет, но мы будем добиваться. Там же были до войны миротворцы: в Абхазии под эгидой ООН, а Южной Осетии – ОБСЕ”, - сказал он.

По словам министра, Европейский Союз хотел бы, чтобы на переговорах в Женеве было принято решение о размещении миротворцев ЕС в этих регионах.

При этом он отметил разницу в подходах к этому вопросу. “Мы не признавали ни Абхазию, ни Южную Осетию. Для нас они не существуют, но Грузия существует. Есть огромная разница между российским подходом и европейским”, - сказал Б.КУШНЕР.

Он также отметил, что наиболее важным вопросом сегодня является разрешение проблемы возвращения беженцев и их обустройства.

Как сообщал УНИАН, 7 августа между Россией и Грузией начался вооруженный конфликт, который привел к большим разрушениям в Цхинвале и захвату российскими войсками части территории Грузии. После завершения боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Территория Грузии (без Абхазии и Южной Осетии) была освобождена от российских войск только в начале октября, когда в Грузию прибыла миссия наблюдателей ЕС.

При посредничестве Евросоюза 15 октября состоялись консультации на уровне экспертов между Россией и Грузией в Женеве в присутствии также наблюдателей от ОБСЕ и ООН.

Следующий раунд консультаций в Женеве запланирован на середину ноября.