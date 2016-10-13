Война между Россией и НАТО: аналитик Пентагона спрогнозировал, какой она может быть и чем закончится

С другой стороны, если он этого не сделает, санкции с России не снимут. Путин загнал себя в угол, пишет на ТСН cтарший аналитик по России Министерства обороны США Дэвид Джуберг.

А поняв, что Трамп уже фактически проиграл выборы, он стал готовиться к полномасштабной войне, чтобы отвлечь население и договориться с Западом, считает Джуберг. И сделать он это хочет, вероятно, до прихода нового президента США, то есть до января 2017-го, поскольку Хиллари Клинтон явно не будет настроена давать России послабления.

"Скорее всего, сценарий будет грузинского образца 2008 года или украинского образца 2014-го: Путин попытается тем или иным способом под предлогом защиты русскоязычного населения захватить кусок соседней страны, которая не является членом НАТО, но пытается вырваться из зоны влияния Кремля. Итого, имеем трех кандидатов: та же Украина, та же Грузия, Беларусь и Армения. После чего Путин постарается договориться с Западом - обменять оккупированную территорию на полную или частичную отмену санкций. Но этого не будет", - пишет аналитик.

По его словам, возможны три варианта: война России с США, которая перерастет в войну с НАТО, кровавая революция в самой России или ее превращение в подобие Северной Кореи.

Первый вариант на данный момент выглядит наиболее вероятным: в Пентагоне есть разработки планов войны со всеми странами мира, но планы войны с нестабильными и агрессивными режимами прорабатываются более детально – в том числе и с путинским.

"Потенциальная война с Россией не будет похожа на войну с Ираком в 2003 году. Хотя у РФ примерно тот же размер армии и тот же уровень технологического развития... Ядерный вариант войны между Россией и НАТО возможен, но не сразу. В любом случае сначала будут сухопутные операции Путина против соседей и блеф без хороших карт. Конечно, американцы не будут теми, кто нанесет первый удар. И даже если Путин осмелится использовать ракеты с ядерными боеголовками, и даже если половина этих ракет взлетит, США прекрасно защищены системой ПРО", - рассказал Джуберг.

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Хотя на самом деле российские ракеты с ядерными боеголовками, по словам аналитика Пентагона, находятся в ужасном состоянии – срок хранения и боевого действия большинства из них истек еще в 1997 году.

"Единственная угроза — российская подводная лодка у берегов Штатов, но и тут мы считаем, что успеем её перехватить. Ответного ядерного удара со стороны Штатов не будет. Есть более гуманные способы быстро закончить войну. И хотя согласно Военной доктрине наш ответ должен быть тоже ядерным, для этого нужно "ок" от президента. Но если президентом США на тот момент ядерной атаки России все еще будет Барак Обама, он обязательно выберет гуманный способ", - говорится в статье.

Поэтому, продолжил аналитик, сначала в Россию прилетят бомбардировщики-невидимки (B-2 STEALTH), разбомбят военные объекты и заводы. Прилетят новые электромагнитные дроны CHAMP и электромагнитным импульсом навсегда отключат все электронные устройства в крупнейших городах РФ.

"Вся война с Россией будет длиться 10-20 дней с момента нанесения странами НАТО первых ударов. И только один вопрос очень волнует Пентагон: кто от России будет подписывать акт о капитуляции?" - подытожил Джуберг.

После войны, прогнозирует аналитик, НАТО назначит офицеров временными чиновниками и управляющими, всех прежних "слуг народа" отдадут под суд или подвергнут люстрации.

"После того, как раззомбируем большую часть населения России, примерно через год-два, поможем организовать честные выборы. Когда состоятся выборы легитимного правительства России, мы оставим примерно тысячу советников, чтобы помогать и не допустить к власти следующего Путина или Сталина. Они также помогут правильно развивать инфраструктуру, армию, полицию, государственные институты. Когда россияне будут готовы сами управлять своей страной, мы покинем Россию и в будущем будем ей союзниками и партнерами", - продолжил свой прогноз аналитик.

"И тогда весь мир будет дружить с мирной и богатой Россией. Богатой она, правда, станет не сразу, а только после того, как рассчитается за войну с НАТО, "ЮКОС", Украину и сбитый "Боинг" на Донбассе", - подытожил Джуберг.

Ранее СМИ писали, что любая будущая война Америки с Россией или Китаем будет "крайне быстрой и смертоносной", и будет отличаться невиданной за последние 60 лет жестокостью.