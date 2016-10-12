Путин не едет в Париж: Ле Пен обвинила Олланда в срыве визита

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мне кажется, президент республики продемонстрировал совершенно невероятное презрение, рассуждая в эфире развлекательной программы о целесообразности переговоров с президентом РФ", -заявила Ле Пен.

Речь идет о комментарии Олланда канала TF1.

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"Я задался этим вопросом. Необходима эта встреча? Полезна ли она? Будет ли она иметь какое-то влияние? Можем ли мы сделать еще что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, военно-воздушную поддержку силам режима, которые сбрасывают бомбы на население Алеппо? Если я встречусь с ним, я скажу ему, что это недопустимо и серьезно сказывается на имидже России", - сказал Олланд.

На следующий день стало известно об отмене визита Путина во Францию.

Вскоре Олланд заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Париж был отложен из-за требования Франции обсудить вопрос Сирии.