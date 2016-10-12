Российская авиация сбросила противобункерные снаряды на Алеппо, есть жертвы – правозащитники

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о массированной бомбардировке российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо. По информации правозащитников, в жилых кварталах погибли 25 человек, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеМИД Британии возложил на Россию ответственность за атаку на гумконвой в Сирии

Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Во вторник неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбежках, а еще у восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Отметим, что активные российские бомбардировки Алеппо последовали за отказом Владимира Путина от двухсторонней встречи с Франсуа Олландом. Как заявили в Елисейском дворце, отказ поступил после того, как в Париже заявили, что встреча будет целиком посвящена сирийской проблеме.

В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо.

Во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии, а международные институты должны делать больше, чтобы наказать Москву посредством санкций.