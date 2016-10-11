Россия возобновила мощные авиаудары по Алеппо, есть погибшие – Сирийский центр мониторинга

Об этом со ссылкой на представителя Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает агентство Reuters.

Воздушные удары в основном пришлись на квартал Бустан аль-Каср.

"Возобновлены обстрелы и они сильные", – заявил собеседник агентства.

Сирийский центр мониторинга сообщает, что по меньшей мере восемь человек были убиты в результате удара.

Москва и Дамаск уменьшили воздушные налеты в северной части города на прошлой неделе. Сирийская армия заявила, что делает это для того, чтобы позволить гражданским лицам покинуть удерживаемые оппозицией восточные районы Алеппо.

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Сирийское правительство предлагало повстанцам уйти из Алеппо вместе со своими семьями, если они сложат оружие.

Повстанцы восприняли это предложение как обман.

Как сообщал УНИАН, в заявлении, опубликованном вечером в среду, 5 октября, сирийские военные заявили, что отрезали каналы снабжения повстанцев и владеют точной информацией о расположении всех их позиций и хранилищ боеприпасов.