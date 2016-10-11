Путин хочет перенести визит во Францию – СМИ
14:14, 11 октября 2016Мир
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Президент РФ Владимир Путин "хочет перенести" свой визит во Францию, запланированный на 19 октября.
Владимир Путин / REUTERS
Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает французский телеканал France 24.
При этом отмечается, что отношения между Парижем и Москвой "крайне натянуты" в связи с сирийским вопросом.
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"Владимир Путин хочет перенести свой запланированный визит во Францию 19 октября, объявили в офисе президента Франции. Париж предложил Москве "рабочую встречу" по Сирии", - говорится в сообщении телеканала.
"Был контакт между Елисейским дворцом и Кремлем, чтобы уведомить РФ, что рабочая встреча по Сирии с (президентом России) Владимиром Путиным возможна, исключая любые другие события для президента (Франсуа Олланда)", - указали в Елисейском дворце.
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