В Кремле подтвердили отмену визита Путина в Париж
В Кремле подтвердили отмену визита президента РФ Владимира Путина в Париж 19 октября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проинформированный источник в Кремле.
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"Визит президента в Париж 19 октября не состоится", - сказал источник, комментируя сообщения в СМИ о возможности подобной поездки российского лидера.
Напомним, об отмене визита Путина сообщал Reuters.
Ранее Песков сообщал, что Путин по-прежнему планирует визит во Францию в этом месяце, хотя его французский коллега Франсуа Олланд не уверен, что сможет с ним встретиться.
Встречу Путина и Олланда анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента в Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование конфликтов в Сирии и Украине.