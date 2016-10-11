В Кремле подтвердили отмену визита Путина в Париж

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проинформированный источник в Кремле.

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"Визит президента в Париж 19 октября не состоится", - сказал источник, комментируя сообщения в СМИ о возможности подобной поездки российского лидера.

Напомним, об отмене визита Путина сообщал Reuters.

Ранее Песков сообщал, что Путин по-прежнему планирует визит во Францию в этом месяце, хотя его французский коллега Франсуа Олланд не уверен, что сможет с ним встретиться.

Встречу Путина и Олланда анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента в Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование конфликтов в Сирии и Украине.