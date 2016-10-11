Режим Асада ответственен за гибель более 300 тысяч людей - Генсек ООН

Об этом он заявил в интервью Мишелю Фридману для Deutsche Welle.

При этом генсек ООН назвал дипломатические отношения отношения между двумя государствами "немного чувствительными".

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По словам Пан Ги Муна, он попросил госсекретаря США Джона Керри и российскую сторону добиться возобновления перемирия в Сирии для проведения неотложных гуманитарных операций.

"Мы должны обеспечить пять миллионов людей в осажденных и труднодоступных зонах необходимым минимумом", - подчеркнул Пан Ги Мун.

Впрочем, он избежал прямого ответа на вопрос, является ли Россия частью проблемы или решения в сирийском кризисе.

Ответственность за ситуацию в Сирии он положил на действующего президента Башара Асада. "На самом деле, из-за провалов его руководства погибли столько людей. Это стоило жизни более чем 300 тысячам человек", - сказал Пан Ги Мун.

Признав необходимость улучшения эффективности работы ООН, Пан Ги Мун отметил, что без Объединенных Наций немало конфликтов, например, в Сребренице, Дарфуре, Руанде или Алеппо протекали бы с большим количеством жертв. "Если бы не было ООН, то ситуация в Алеппо сегодня была бы еще трагичнее, еще кровавее", - отметил генсек ООН.