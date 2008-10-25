Обама обгоняет Маккейна (опрос)

Опрос общественного мнения в США показывает, что кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама опережает своего соперника от Республиканской партии Джона Маккейна на 9%, сообщает в субботу агентство Reuters.

Опрос проводили агентства Reuters, C-SPAN и Zogby в течение последних трех дней.

По его данным, Обаме свои голоса готовы отдать 51% избирателей, а Маккейну - 42%. Погрешность опроса - 2,9%.

Согласно опросам американских СМИ в минувшую пятницу, Обама лидировал на 10%, отмечает агентство.