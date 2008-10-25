Саакашвили созвал чрезвычайное заседание Совбеза Грузии

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности в связи с инцидентом в Цаленджихском районе на границе с Абхазией, сообщает Газета.ру.

«Грузия намерена предпринять дипломатические шаги в связи с подобными действиями сепаратистов и российских агрессоров», - заявил перед началом заседания секретарь Совбеза Каха ЛОМАЯ.

Ранее МВД Грузии сообщил, что сегодня во время обследования села Мужава Цаленджихского района, которое подверглось обстрелу с сопредельной абхазской стороны в ночь на субботу, на мине подорвались три человека.

Между тем начальник милиции Гальского района Абхазии Лоуренс КОГОНИЯ опроверг сообщения о том, что село Мужава Цаленджихского района Грузии в субботу подвергалось обстрелу с абхазской стороны.

Грузинские СМИ сообщили, что в субботу было обстреляно село Мужава. При этом, по утверждению СМИ, огонь велся со стороны абхазской территории, с позиций села Саберио Гальского района. Сообщалось, что ранены несколько человек, в том числе глава администрации Цаленджихского района. В ночь на субботу, по утверждениям грузинских источников, село Мужава также было обстреляно из гранатометов.