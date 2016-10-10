Украина упростила оформление виз для китайцев

Соответствующее постановление от 27 сентября 2016 г. № 676 опубликовано на Правительственном портале.

"Ввести с 1 октября 2016 г. оформление в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь” и “Одесса” разовых виз сроком действия до 15 дней гражданам Китайской Народной Республики на основании документов, подтверждающих деловой или туристический характер поездки", - отмечается в документе.

Читайте такжеУкраина подписала соглашение о безвизовом режиме с островами Сент-Китс и Невис (фото)При этом, згядно с постановлением, за оформление виз "взимается консульский сбор в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан".

При этом, предполагается, что такое решение правительства будет способствовать значительной активизации двусторонних связей с КНР, поскольку эта страна является одним из важных торговых партнеров Украины.

Ранее Кабмин отменил соглашение 1986 года, которая предоставляла право на безвизовый въезд для граждан Северной Кореи.

Тогда в правительстве отметили, что будет введен визовый режим въезда в Украину граждан КНДР, что позволит усилить контроль и исключить въезд в Украину неприемлемых лиц».