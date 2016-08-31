Украина отменила безвизовый режим для граждан Северной Кореи

Правительство отменило соглашение 1986 года, которое предоставляло право на безвизовый въезд для граждан Северной Кореи. Об этом говорится в постановлении, обнародованном на сайте Кабмина.

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«Правительство одобрило постановление о прекращении действия соглашения между правительством СССР и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о взаимных поездках граждан от 22.01.1986 г., которое применялось в отношениях между Украиной и КНДР в порядке правопреемства», - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что будет введен визовый режим въезда в Украину для граждан КНДР. Это позволит "усилить контроль и исключить въезд в Украину неприемлемых лиц».

Министерство иностранных дел теперь должно сообщить о прекращении действия соглашения правительству Корейской Народно-Демократической Республики.