Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение теории контрактов

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

"Премию по экономике получают Оливер Харт из Гарвардского университета и Бенгт Хольмстрем из Массачусетского технологического института за значительный вклад в теорию контрактов", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - за создание молекулярных машин, по физике - за изучение "странных" состояний материй, по медицине - за изучение "самопоедания" клеток. Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос за усилия по выведению страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".

Нобелевскую премию по экономике вручают с 1969 года. В прошлом году лауреатом стал американец Энгус Дитон с формулировкой "За анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения".