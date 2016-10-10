Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение теории контрактов
Сегодня Нобелевскую премию по экономике получили Оливер Харт из Гарварда и Бенгт Гольмстрем из MIT.
Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.
"Премию по экономике получают Оливер Харт из Гарвардского университета и Бенгт Хольмстрем из Массачусетского технологического института за значительный вклад в теорию контрактов", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - за создание молекулярных машин, по физике - за изучение "странных" состояний материй, по медицине - за изучение "самопоедания" клеток. Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос за усилия по выведению страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".
Нобелевскую премию по экономике вручают с 1969 года. В прошлом году лауреатом стал американец Энгус Дитон с формулировкой "За анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения".
BREAKING 2016 Prize in Economic Sci. to Oliver Hart @Harvard & Bengt Holmström @MIT “for their contributions to the theory” #NobelPrizepic.twitter.com/xosZ27WVee— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2016