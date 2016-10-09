В Эфиопии из-за акций протеста объявлено чрезвычайное положение

В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение в ответ на акции протеста, проводимые представителями двух крупнейших этнических групп страны.

Народности оромо и амхара образуют более 60% населения Эфиопии. Они недовольны тем, что правящая элита в стране состоит в основном из представителей народности тиграи, которые представляют всего около 6% населения, передает Русская служба Би-Би-Си.

Проходящие уже несколько месяцев акции протеста, выливающиеся в беспорядки, обострились на прошлой неделе, после того как в столкновениях между полицией и протестующими погибли 55 человек, принимавших участие в национальном празднике оромо.

Правозащитники заявляют, что в ходе протестов последних месяцев погибли сотни их участников, десятки тысяч лишились свободы.

Среди причин волнений называются недовольство мусульман назначением религиозных лидеров правительством, переселение крестьян с сельскохозяйственных территорий, передел административных границ традиционных районов проживания народностей амхара и орома.

Обозреватели указывают, что правящая коалиция добилась немалых экономических успехов за 25 лет правления, но не сумела обеспечить перехода от военных методов правления к демократическим.