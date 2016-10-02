Несколько десятков человек погибли в Эфиопии в ходе столкновений с полицией

Причиной смерти людей, по словам очевидцев, стала давка, передает Медуза.

Точных данных о количестве жертв нет. Associated Press пишет, что погибли «несколько десятков» человек, Reuters со ссылкой на представителей оппозиции сообщает о гибели 50 человек. «Би-би-си» цитирует местного активиста, который оценивает число погибших в 300 человек. Официальные лица подтвердили гибель и ранения людей, но не назвали точных данных.

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По словам очевидцев, часть пришедших на праздник людей начали выкрикивать антиправительственные слоганы, скандировать «Нам нужна свобода» и «Нам нужно правосудие». Многие из них скрестили руки над головой (это принятый среди эфиопской оппозиции жест; его использовал на Олимпиаде-2016 завоевавший серебро марафонец Фейис Лилеса в знак солидарности с демонстрантами). Associated Press пишет, что активисты начали кидать в полицию бутылки и камни и направились в сторону сцены.

Полиция начала стрелять в воздух и распылила слезоточивый газ, после чего в толпе начались паника и давка. Многие, как сообщается, пытаясь убежать с места происшествия, упали в воду.

Поводом для антиправительственных выступлений в Эфиопии стали планы властей включить часть региона Оромия в черту столицы Аддис-Абебы. Со временем протесты приобрели более массовый характер — представители наиболее многочисленных народов Эфиопии орома и амхара жалуются на политические притеснения со стороны политической верхушки, сформированной в основном представителями народа тиграи. С ноября 2015 года в ходе протестов погибли, по разным данным, от 400 до 500 человек.

Столкновения 2 октября произошли на религиозном фестивале Иреча — ежегодный празднике благодарения, который отмечает народ оромо.