Шварценеггер: я впервые не проголосую за республиканского кандидата в президенты

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам актера австрийского происхождения, он пока не решил, как именно поступит на предстоящих выборах, но заверил, что не будет голосовать за республиканца впервые с 1983 года, когда получил гражданство США.

Читайте такжеСМИ опубликовали непристойный рассказ Трампа о приставаниях к женщинам

Шварценеггер отметил, что поддерживал республиканцев еще с 1968 года, когда переехал в эту страну.

Однако, по его мнению, считать себя американцем намного важнее, чем республиканцем.

"Так что я бы сегодня напомнил моим товарищам-республиканцам, что не только приемлемо выбирать в пользу своей страны в противовес вашей партии, но и это ваш долг", - заявил Шварценеггер.