В дебатах кандидатов в вице-президенты США победил представитель Трампа – опрос CNN

Таковы данные опроса CNN, проведенного после дебатов, передает Европейская правда.

Согласно результатам, 48% зрителей отдали победу в дебатах кандидату Дональда Трампа – Майку Пенсу.

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42% опрошенных считают, что в дебатах победил кандидат в вице-президенты Тим Кейн, представитель демократов.

CNN отмечает, что опрос не отражает мнение тех американцев, что не смотрели дебаты.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов Клинтон и Трампа, убедительную победу в них одержала Клинтон - так считают 62% опрошенных. За Трампа высказались 26%.