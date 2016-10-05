В дебатах кандидатов в вице-президенты США победил представитель Трампа – опрос CNN

10:27, 05 октября 2016
Мир
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Американские избиратели, что смотрели теледебаты кандидатов в вице-президенты США, отдали предпочтение представителю от Республиканской партии Майку Пенсу.

Виборці віддали перевагу представнику від Республіканської партії Майку Пенсу / CNN

Таковы данные опроса CNN, проведенного после дебатов, передает Европейская правда.

Согласно результатам, 48% зрителей отдали победу в дебатах кандидату Дональда Трампа – Майку Пенсу.

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42% опрошенных считают, что в дебатах победил кандидат в вице-президенты Тим Кейн, представитель демократов.

CNN отмечает, что опрос не отражает мнение тех американцев, что не смотрели дебаты.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов Клинтон и Трампа, убедительную победу в них одержала Клинтон - так считают 62% опрошенных. За Трампа высказались 26%.

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