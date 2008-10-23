Европарламент признал Голодомор преступлением против человечества и выразил сожаление украинскому народу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции Европарламента, одобренной на сегодняшнем заседании в Страсбурге.

«За» проголосовали большинство депутатов Европарламента.

Резолюция состоит из двух пунктов.

В первом пункте Голодомор признан ужасным преступлением против украинского народа и против человечества; строго осуждаются такие действия, в частности против украинского крестьянства, которые сопровождались массовым уничтожением людей и нарушением прав и свобод; выражается симпатия украинскому народу, который пережил трагедию Голодомора, а также выражается уважение тем, кто умер в результате искусственного голода 1932-1933 годов; содержится призыв к странам бывшего СССР открыть архивы о Голодоморе для проведения исследований относительно организации этой трагедии.

Во втором пункте резолюции предлагается поручить Президенту Европарламента переслать текст резолюции в Совет ЕС, Еврокомиссию, правительству и парламенту Украины, Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю ОБСЕ и Генеральному секретарю Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, совместная резолюция была согласована представителями группы народных партий, группы либералов, «зеленых» и группы «Союз за Европу наций» и группы социалистических партий.

Европарламент 22 октября провел дебаты на тему чествования памяти жертв Голодомора.