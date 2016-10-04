В России начнут применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «это еще одна альтернатива лишению свободы».

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Максименко пояснил, что осужденные, отправленные в исправительные центры, будут жить там обычной жизнью, но «не смогут самостоятельно выбирать работу или поменять работу, без разрешения администрации покинуть исправительный центр».

С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра и семь участков, которые смогут принять почти 900 осужденных.