В России начнут применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы
11:57, 04 октября 2016Мир
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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что в России со следующего года начнут применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы.
Принудительные работы - это еще одна "альтернатива" лишению свободы, заявляют российские власти / flickr.com/Raffaella
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «это еще одна альтернатива лишению свободы».
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Максименко пояснил, что осужденные, отправленные в исправительные центры, будут жить там обычной жизнью, но «не смогут самостоятельно выбирать работу или поменять работу, без разрешения администрации покинуть исправительный центр».
С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра и семь участков, которые смогут принять почти 900 осужденных.
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