В Крыжопольском исправительном центре сотрудники систематически избивают осужденных – омбудсмен

Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом стало известно во время посещения исправительного центра мониторами Национального превентивного механизма.

«Осужденные жаловались на неправомерные действия со стороны администрации, в частности, сокрытие производственных травм, систематическое избиение, принудительный и неоплачиваемый труд, отсутствие медицинской помощи», - подчеркивается в сообщении.

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Мониторинговая группа обнаружила, что в одной из камер дисциплинарного изолятора содержался осужденный, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он сказал правозащитникам, что пытался наложить на себя руки, потому что постоянно боится физической расправы со стороны администрации колонии.

Участники мониторингового визита сделали фотоснимки с имеющимися телесными повреждениями, а также получили фотографии от заключенных, которые зафиксировали следы избиения.

О фактах жестокого обращения персонала Крыжопольского исправительного центра №113 проинформирована прокуратура Винницкой области, в настоящее время ожидаются результаты расследования и проверок, добавили в омбудсмена.