Жителю Германии разрешили выращивать коноплю в домашних условиях

Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции (BfArM) позволил 53-летнему мужчине из Мангейма, страдающему рассеянным склерозом, выращивать у себя в ванной комнате до 130 кустов растения в год для собственного пользования.

Информацию ведомство подтвердило в воскресенье, 2 октября, пишет dw.com.

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Это первый прецедент такого рода: до сих пор институт всегда запрещал больным выращивать коноплю, несмотря на то, что в Германии проживают почти 1000 человек, которым разрешено употреблять марихуану в лечебных целях. Они имеют право приобретать ее в аптеке, однако медицинская страховка эту услугу не оплачивает. Один грамм стоит порядка 15 евро, отмечает агентство dpa.

Именно дороговизна препарата и заставила жителя Мангейма подавать жалобы в различные инстанции, так как его ежегодные расходы на медикамент достигают около 1500 евро.

Весной 2016 года Федеральный административный суд Германии постановил, что Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции должен разрешить выращивание конопли в домашних условиях.

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Согласно действующему закону о наркотических веществах, культивирование, производство, торговля, приобретение и хранение любых частей конопли в ФРГ запрещается, исключение может быть сделано по разрешению Федерального института медикаментов и медицинской продукции (BfArM), например, для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Германии в среду, 4 мая, одобрило законопроект об использовании конопли в медицинских целях. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Бундестага, в случае принятия закон может вступить в силу весной 2017 года.