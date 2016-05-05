Правительство Германии одобрило законопроект об использовании конопли в медицине

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Бундестага, в случае принятия закон может вступить в силу весной 2017 года, передает Deutsche Welle.

Как заявил министр здравоохранения ФРГ Херман Грее, пациенты с тяжелыми заболеваниями, которым не помогают другие медикаменты, смогут получать коноплю в аптеке по рецепту. Стоимость будет покрываться медицинской страховкой.

Уполномоченная правительства Германии по наркополитике Марлене Мортлер заявила, что применение конопли в медицинских целях действительно имеет смысл. При этом она выступила против всеобщей легализации психоактивных продуктов конопли (марихуаны и гашиша).

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Согласно действующему закону о наркотических веществах, культивирование, производство, торговля, приобретение и хранение любых частей конопли в ФРГ запрещается, исключение может быть сделано только по специальному разрешению Федерального института медикаментов и изделий медицинского назначения (BfArM). Таким образом, в отдельных случаях пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями, например при рассеянном склерозе, могут самостоятельно выращивать коноплю, несмотря на общий запрет.

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