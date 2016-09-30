Индия эвакуирует села на границе с Пакистаном из-за опасений начала войны

Эвакуация была начата после того, как Индия заявила о совершении ударов вдоль всей т. н. Линии контроля в Кашмире с целью предотвратить якобы планируемые атаки боевиков со стороны Пакистана, сообщает Reuters.

"Нашим главным приоритетом является перемещение женщин и детей в правительственные здания, гостевые дома и брачные залы," сказал Нормал Синг, заместитель главного министра штата Джамму и Кашмир.

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"Люди, которые не могут быть эвакуированы, получили указание не выходить на улицу из своих домов рано утром или поздно вечером", - отметил он.

Сотни деревень были эвакуированы на протяжении 15 км границы в равнинной области Джамму и вблизи линии контроля дальше на север, в горах Кашмира.

Также правительство премьер-министра Нарендра Моди приказало федеральным и государственным силам безопасности усовершенствовать наблюдение вдоль границы в штате Джамму и Кашмир - участке границы между "ядерными" соседями, протяженностью в 3 300 км .

Как сообщает издание, заявление Индии о "хирургических ударах" поднимает вопрос о возможности военной эскалации между странами и срыве соглашения о прекращении огня в Кашмире, которое действует с 2003 года.

В Пакистане индийскую версию событий встретили со скептицизмом. В местных газетах и по телевидению сообщили, что никаких "хирургических ударов" не произошло. Они сообщили, огонь со стрелкового оружия и минометов является относительно обычным явлением на Линии контроля.