Террор, раскол ЕС и новая холодная война: исследовательский институт предупреждает о глобальной эскалации - Focus

"Основы мирового порядка кажутся тревожно слабыми", - сказал глава IISS Джон Чипмэн на презентация нового ежегодного доклада.

Об этом говорится в статье "Террор, раскол ЕС и новая холодная война: исследовательский институт предупреждает о глобальной эскалации", опубликованной на сайте издания Focus.

Согласно докладу IISS, запланированный выход британцев из Европейского Союза – одна из основных причин ухудшения ситуации. В то же время в прошлом году появилась тенденция решать конфликты на национальном уровне. Эксперты имеют в виду российскую интервенцию в Сирии, экспансию Китая в Южно-Китайском море и вмешательство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в гражданскую войну в Йемене.

Следующие регионы являются одними из основных проблемных сфер, которые освещены в докладе IISS:

Отказ от ядерного разоружения

Сейчас между Соединенными Штатами и Россией нет никаких дискуссий о контроле ядерного оружия. То есть, между двумя государствами, в распоряжении которых находится 93% существующих в мире 15 000 единиц ядерного оружия. Всему виной, по мнению IISS, напряженность в отношениях между Востоком и Западом. Россия бойкотировала предложение США о сокращении числа стратегических ядерных боеголовок.

Программы модернизации ядерного оружия в нескольких государствах и ​​взаимные обвинения в нарушении прежних соглашений о ядерном оружии, оставляют контроль над этим оружием в прошлом, и, возможно, даже полностью исключают его. Особенно институт обеспокоен безудержным распространением ядерного оружия в Северной Корее. В Южной Азии не было "никакого прогресса" в ограничении гонки ядерных вооружений.

Также никакого прогресса не было достигнуто в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был разработан для мирового сообщества в 1996 году на Конференции ООН по разоружению. Документ по-прежнему не ратифицирован.

Ближний Восток и Северная Африка: война и терроризм

Войны в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии не привели ни к решительным победам, ни к политическим решениям. Напротив, насилие со стороны джихадистов и государств, политическая нестабильность и ухудшение экономической ситуации продолжают усугублять положение, даже в вопросе гуманитарной помощи.

Боевики ИГ в Сирии и Ираке понесли территориальные потери. Но это не следует приравнивать к ослаблению террористов. Сейчас они больше сосредоточены на своей роли как повстанческой группировки и организации нападений за пределами Ближнего Востока.

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После российской интервенции в Сирии, которая началась год назад, конфликт там стал еще более сложным и запутанным.

ЕС все больше страдает из-за подъема евроскептиков. После упорных, длительных дебатов по поводу финансовой помощи Греции, прибытие более одного миллиона беженцев снова посеяло раздор между государствами-членами.

Следующим шоком после миграционного кризиса стал Brexit. Великобритания - страна с наибольшим оборонным бюджетом в ЕС, вторая по величине экономика и третья по величине населения. IISS расценивает выход Британии из ЕС как "огромную неудачу для европейского проекта".

Brexit дал новый импульс движениям за независимость в Шотландии и Северной Ирландии – с непредсказуемыми последствиями для Соединенного Королевства. И референдум также показал, что британцы не одиноки в своих взглядах, не только они считают, что институты ЕС – это далекие от реальности, неопределенные органы, работающие против интересов членов ЕС. Это может укрепить позиции популистов и националистов, которые используют сомнения избирателей в ЕС в своих собственных целях.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом выходит далеко за пределы конфликтов в Сирии и Украине. Серьезные последствия, которые стали результатом этих конфликтов, ухудшают отношения между Россией и НАТО.

Конфликт на востоке Украины продолжает тлеть, окончания пока не предвидится. В апреле ООН сообщила, что за два года были убиты более 9 300 человек.

Из-за отсутствия реализации "Минского протокола", который регулирует осуществление мирного плана в Украине, Россия и Запад "неизбежно" оказались в фазе, которая напоминает холодную войну. Через два года после аннексии Крыма, между Россией и Западом снова царит опасная атмосфера, как, в прошлом, в начале 80-ых годов.

Азия и Тихий океан: экспансия Китая

Китай пытается навязать свою гегемонию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и таким образом серьезно испытывает не только отношения с Соединенными Штатами, но и со многими азиатскими странами. Особую опасность представляет "наглое поведение" Китая на побережье и строительство искусственных островов и военной инфраструктуры в Южно-Китайском море. В том числе, целенаправленное ограничение влияния Соединенных Штатов.

Сближение с Южной Кореей, после ядерного испытания в Северной Корее, было приостановлено после того, как Сеул подписал новое соглашение о безопасности с США.

По мнению экспертов IISS, чтобы снизить негативные тенденции, которые представляют угрозу для мирового порядка, ответственные лица в политике и бизнесе должны восстановить доверие к международным институтам.