Лидеры ЕС разрабатывают план обновления Евросоюза после Brexit

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"В Братиславе мы договорились в ближайшие месяцы предложить нашим гражданам наше видение привлекательной модели Евросоюза, которому они могут доверять и который могут поддерживать", - говорится в так называемой Братиславской декларации, принятой по итогам саммита.

Предполагается, что дорожная карта развития ЕС будет утверждена на встрече лидеров блока в марте следующего года в Риме.

"Несмотря на то, что одна из стран решила выйти из состава ЕС, Евросоюз остается для нас незаменимым", - говорится в тексте декларации.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, особое внимание в дорожной карте будет уделено проблеме сдерживание нелегальной миграции и усилению сотрудничества в сфере безопасности.

"Мы очень конкретно обсудили, что нужно сделать для решения таких проблем, как миграция... Нам всем придется пойти на компромиссы", - отметила Меркель.

Ранее Меркель назвала ситуацию, в которой оказался ЕС после выхода Британии, "критической".

Читайте такжеВ Лондоне из-за Brexit дешевеют элитные дома

Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что одна из главных целей лидеров стран ЕС - не допустить неконтролируемый поток мигрантов, который наблюдался в прошлом году.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что участникам неформального саммита не удалось внести изменения в миграционную политику ЕС, которую он назвал "саморазрушающей и наивной".

Впервые саммит ЕС прошел без участия Британии, жители которой проголосовали на референдуме за выход из объединенной Европы.