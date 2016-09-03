Обама призвал Китай "не играть мускулами" в Южно-Китайском море

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN, передает РБК.

"Если вы подписали договор, который предполагает решение вопросов на море в международном арбитраже, то тот факт, что вы больше чем Филиппины, Вьетнам или другие страны… не дает вам права играть мускулами. Вы должны соблюдать международное право", — подчеркнул Обама.

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Он добавил, что США поддерживают "мирный подъем" Китая, но в Пекине должны осознавать, что "возрастающая мощь означает возрастающую ответственность".

Обама встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита "Большой двадцатки" на следующей неделе.