Клинтон обвинила Россию в кибератаках

Об этом кандидат в президенты США сообщила в ходе дебатов со своим конкурентом Дональд Трампом, передает LB.ua.

«Все больше мы видим атак, исходящих от госорганов. В этом плане нас больше всего беспокоит Россия. Россия использует кибератаки против разных организаций в нашей стране и меня это очень сильно беспокоит», - сказала Клинтон.

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По ее словам, кибербезопасность станет одним из самих больших вызовов перед будущим президентом.

«Мы хотим, чтобы было понятно всем - России, Китаю или Ирану: у США гораздо больше возможностей и мы не будем просто сидеть и смотреть, разрешать (иностранным - ред) госорганам искать и добывать в США информацию частного или государственного характера», - сказала она.

«Мы будем защищать наших граждан и россияне должны это понять – они пытаются проверить, насколько далеко мы готовы пойти, сколько мы можем сделать», - добавила Клинтон.

Трамп упрекнул Клинтон в том, что под руководством президента-демократа Барака Обамы Соединенные Штаты проигрывают информационную войну в интернете с экстремистами.