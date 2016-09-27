Кремль: не следим за дебатами Клинтон и Трампа, "затаив дыхание"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, честно говоря, повестка дня у нас достаточно перегружена. В целом, безусловно, мы внимательно следим за тем, как развивается предвыборная ситуация в США, но это не значит, что мы, затаив дыхание, отслеживаем все элементы этой электоральной кампании. Хотя, безусловно, мы обращаем внимание, особенно на какие-то моменты, зачастую эскапады, которые касаются нашей страны», - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за дебатами кандидатов в президенты США.

Он напомнил, что дебаты кандидатов на пост президента США являются одним из сегментов выборной кампании.

«Интерес к этой кампании объясняется во многом тем, что в это раз как никогда Россия и Путин являются неотъемлемыми факторами электоральной кампании в США», - сказал Песков.