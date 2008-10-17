Ракетный крейсер США прибывает в Грузию с дружеским визитом

Ракетный крейсер США Barry (DDG 52) посетит с дружеским визитом порт Поти, прибытие корабля запланировано в пятницу, сообщили РИА Новости в посольстве США в Тбилиси.

Прибывающий крейсер относится к классу Arleigh Burke.

По программе визита в порту Поти крейсер будут встречать официальные лица правительства Грузии из министерства обороны и местной городской власти. Как отмечают в посольстве США, планируются несколько общественных мероприятий по благоустройству города Поти.

Крейсер покинет территориальные воды Грузии 20 октября.