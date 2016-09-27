"Путин играет длинную тяжелую игру": Клинтон считает президента РФ причастным к кибератакам на учреждения США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил хакерам осуществлять кибератаки на американские учреждения.
Об этом она заявила во время теледебатов со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, которые состоялись в университете Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) и транслировались на американском он-лайн ресурсе C-SPAN.
Клинтон выразила мнение, что кибербезопасность и ведение войн в киберпространстве будут самыми большими вызовами, с которыми будет сталкиваться следующий президент США.
По ее словам, в связи с этим существует два различных типа противников, которые осуществляют хакерские атаки.
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"Уже существуют независимые хакерские группы, которые делают это, в основном, по коммерческим причинам в попытке украсть информацию, которую они затем могут использовать, чтобы зарабатывать деньги. Но все в большей степени мы видим, что кибератаки поступают со стороны государств, государственных органов", - заявила Клинтон.
"Самыми последними и тревожными из них были со стороны России. Сейчас нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всех видов организаций в нашей стране, и я глубоко обеспокоена по этому поводу. Я знаю, что Дональд очень похвально отзывается о Владимире Путине, но Путин на самом деле играет длинную тяжелую игру ...", - отметила кандидат от демократов.
"Одно дело, которое он сделал, заключается в том, что позволил киберпреступникам взломать правительственные файлы, взломать личную информацию, взломать Национальный комитет Демократической партии. И мы недавно узнали, что это один из их любимых методов в попытке собрать информацию и посеять хаос", - заявила Клинтон.
При этом она заявила, что Соединенные Штаты имеют гораздо лучший потенциал и не собираются сидеть "просто сложа руки".