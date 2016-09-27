"Путин играет длинную тяжелую игру": Клинтон считает президента РФ причастным к кибератакам на учреждения США

Об этом она заявила во время теледебатов со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, которые состоялись в университете Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) и транслировались на американском он-лайн ресурсе C-SPAN.

Клинтон выразила мнение, что кибербезопасность и ведение войн в киберпространстве будут самыми большими вызовами, с которыми будет сталкиваться следующий президент США.

По ее словам, в связи с этим существует два различных типа противников, которые осуществляют хакерские атаки.

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"Уже существуют независимые хакерские группы, которые делают это, в основном, по коммерческим причинам в попытке украсть информацию, которую они затем могут использовать, чтобы зарабатывать деньги. Но все в большей степени мы видим, что кибератаки поступают со стороны государств, государственных органов", - заявила Клинтон.

"Самыми последними и тревожными из них были со стороны России. Сейчас нет сомнений, что Россия использовала кибератаки против всех видов организаций в нашей стране, и я глубоко обеспокоена по этому поводу. Я знаю, что Дональд очень похвально отзывается о Владимире Путине, но Путин на самом деле играет длинную тяжелую игру ...", - отметила кандидат от демократов.

"Одно дело, которое он сделал, заключается в том, что позволил киберпреступникам взломать правительственные файлы, взломать личную информацию, взломать Национальный комитет Демократической партии. И мы недавно узнали, что это один из их любимых методов в попытке собрать информацию и посеять хаос", - заявила Клинтон.

При этом она заявила, что Соединенные Штаты имеют гораздо лучший потенциал и не собираются сидеть "просто сложа руки".