Карпачева: пираты отказались взять еду и воду для экипажа «Фаины»

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет, что состояние здоровья членов экипажа захваченного пиратами судна «Фаина» является удовлетворительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

«Состояние здоровья экипажа в настоящее время удовлетворительное», - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

По ее словам, на судно доставлена тонна горючего для дизель-генератора, этого горючего хватит на несколько дней.

В то же время Н.КАРПАЧЁВА сообщила, что пираты отказались принять на судно продукты питания.

При этом она отметила, что экипажу «Фаины» на 5 дней хватит запасов воды и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатомета, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

Сегодня руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что работа по освобождению заложников проводится активно, непрерывно, но она не всегда является заметной и не всегда есть целесообразность ее публичного разглашения.