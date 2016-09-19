Великобритания признала, что нанесла авиаудар по армии Асада вместо ИГ

Как передает Русская служба Би-би-си, в сообщении британского министерства обороны говорится, что власти страны признают причастность к авиаудару и участвуют в расследовании инцидента. "Великобритания не нанесла бы удар по сирийским военным умышленно", - подчеркивается в сообщении.

Россия 17 сентября обвинила авиацию коалиции под руководством США в налете на войска президента Сирии Башара Асада. Москва утверждала, что в нем участвовали два истребителя F-16 и два штурмовика A-10. По данным России, в результате погибли не менее 60 военнослужащих.

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В Вашингтоне заявили, что удар планировалось нанести по позициям экстремистской группировки "Исламское государство". Пентагон утверждает, что прекратил операцию, как только узнал от России, что реальной целью удара стали сирийские военные.

Ранее свое участие в операции подтвердила Дания. По словам датского министерства обороны, именно королевству принадлежали два F-16, участвовавшие в атаке наряду с другими самолетами. Также свое участие подтвердила Австралия, не уточнив количество и тип своих самолетов.

Россия после авиаудара заявила, что он ставит под вопрос будущее и без того хрупкого перемирия в Сирии. Вашингтон со своей стороны объявил о временной приостановке авиаударов по экстремистам.