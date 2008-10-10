ЕС отметил всемирный День против смертной казни

Европейский Союз отмечает всемирный День против смертной казни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот день в мире отмечается уже в шестой раз, а в ЕС - во второй раз.

В заявлении Президентства ЕС, текст которого передан УНИАН, отмечается, что ЕС искренне приветствует отмену смертной казни в Албании, Аргентине, на островах Кука и в Узбекистане. Кроме того, Президентство отмечает, что приняло во внимание решение Казахстана и Киргизии отменить смертную казнь за обычные преступления, и призывает власти этих стран отменить смертную казнь за все преступления.

“ЕС подтверждает свое абсолютное неприятие смертной казни. ЕС убежден, что отмена смертной казни является составной частью уважения к правам человека и подтверждает достоинство человека”, - отмечается в заявлении Президентства.

В свою очередь Президент Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ отметил, что в День против смертной казни напоминает, что защита прав человека является необходимостью судебной системы, базирующейся на уважении прав человека и человеческого достоинства.

“Смертная казнь противоречит ценностям, на которых основан Европейский Союз. Таким образом, только те страны, где нет смертной казни или где она отменена, могут стать его членами”, - отметил Президент Европарламента.