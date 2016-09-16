В Bellingcat ответили пропагандисту Russia Today: показали, откуда взяли спутниковые снимки российского "Бука" (видео)
В Bellingcat "решили помочь" пропагандистам Russia Today и некоторым анонимным российским блогерам, которые заинтересовались источником спутниковых снимков группы волонтеров-расследователей.
Об этом волонтеры сообщили на своей странице в Facebook.
"Сегодня Россия и некоторые случайные анонимные российские блогеры очень обеспокоены источником спутниковых снимков Bellingcat, поэтому мы решили помочь им", - говорится в сообщении.
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Так, в Bellingcat добавили к сюжету англоязычного российского пропагандистского телеканала RT скриншоты спутниковой съемки из открытого источника Google Earth.
Отметим, что в своем сюжете Russia Today обвинила Bellingcat в том, что они используют спутниковые снимки, которых якобы нет в открытом доступе.
Напомним, ранее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014.