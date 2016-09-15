США не рассматривают возможность смягчения санкций против РФ

Об этом рассказала в интервью "Европейской правде" новоназначенный посол США в Украине Мари Йованович.

"Могу заверить, что позиция США в вопросе санкций твердая как скала", - заявила, в частности, она.

Читайте такжеПорошенко анонсировал специальное заседание СНБО, посвященное санкциям против РФ"Президент Обама на саммите G20 в Китае снова четко заверил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока Минские соглашения останутся не выполненными", - добавила Йованович.

Посол США пояснила, что Вашингтон и в дальнейшем будет расширять существующие санкции на новые компании, напомнив, что недавно США ввели дополнительные санкции против 37 лиц и организаций.

"Причина этих "поддерживающих" ограничений – в случае внесения в санкционный список крупных компаний, таких как "Газпром", мы должны убедиться, что все дочерние и зависимые компании также попали под ограничения, даже если они имеют другое название", - пояснила она.

Также Йованович подчеркнула, что считает возможным усиление блока санкций, введенных за аннексию Крыма.

"Ограничения, введенные в связи с Крымом, уже являются достаточно жесткими. Но несмотря на это, мы и дальше ищем, как мы можем усилить дипломатический сигнал о том, что Крым остается частью Украины", - отметила она.