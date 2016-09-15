В Пакистане в результате столкновения двух поездов пострадали 150 человек (фоторепортаж)
08:39, 15 сентября 2016Мир
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В пакистанской провинции Пенджаб скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовым.
REUTERS
В результате погибли шесть человек, еще 150 пострадали, передает РБК.
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Еще 10 человек находятся в критическом состоянии. Спасатели извлекли трех человек, которые были внутри поврежденных вагонов. Все пострадавшие были госпитализированы.
В результате столкновения поездов четыре вагона сошли с рельсов. Причина инцидента неизвестна, власти проводят расследование по этому факту.
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