Лавров обещает восхититься украинской демократией

Россия рассчитывает на объективность парламентского расследования, проводимого в рамках Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, о поставках украинского оружия в Грузию.

Об этом сказал в интервью «Российской газете» от 7 октября с.г. министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«В Украине в самом деле действует демократическая процедура. Если украинский парламент в лице руководителя соответствующего комитета добьется правды и честного расследования произошедшего, то я искренне буду восхищен состоянием демократии в украинском обществе», - сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможном введении санкций против Украины в случае, если будет доказано, что Украина была одной из стран, которые поставляли оружие в Грузию накануне событий в Южной Осетии, С.ЛАВРОВ отметил, что «это едва ли реально, учитывая весь спектр обстоятельств».

Он напомнил, что есть международные правила, включая правила ОБСЕ и решение Совета безопасности ООН, которые требуют не поставлять вооружения в зоны конфликтов, в том числе и в Судан.

«Поэтому я исхожу из того, что все действующие процедуры и в рамках ОБСЕ, и в рамках ООН будут задействованы для того, чтобы разобраться в том, что произошло»,- добавил С.ЛАВРОВ.

Глава МИД России также отметил, что пока нет окончательной ясности относительно конечного получателя груза, который находится на захваченном сомалийскими пиратами судне Faine. «Но убежден, что в этом нужно разобраться. Если какая-то из воюющих сторон вопреки международным требованиям и решениям ООН получает оружие, это повышает угрозу для мирных жителей. Для нас очень важно, чем закончится правовой процесс в Украине, касающийся подозрений в причастности к подготовке нападения на Южную Осетию, сопровождавшегося убийством российских миротворцев, российских граждан», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что ВСК выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области.

В тот же день, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ опроверг обвинения в незаконной продаже вооружения, в том числе и Грузии. Министр отметил, что сегодня Украина намного больше вооружения продает России, чем Грузии.

2 октября премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сказал: «Нам очень жаль, что Украина посчитала возможным поставлять вооружение в зону конфликта».

3 октября генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК опроверг заявление В.ПУТИНА о поставках оружия из Украины в Грузию во время военного конфликта.