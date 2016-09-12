В Турции возле административного здания прогремел взрыв: более десятка пострадавших (видео)

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Как сообщает DHA, заминированная машина взорвалась в двухстах метрах от здания администрации провинции. Недалеко от эпицентра взрыва расположено также здание местного отделения правящей Партии справедливости и развития.

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В результате инцидента пострадали расположенные рядом дома, у них выбиты стекла. О погибших пока информации нет, на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

В провинции Ван активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.