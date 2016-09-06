В столице Афганистана прогремел третий за сутки взрыв

Пока нет данных о погибших и раненых, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Ранее сегодня в Кабуле уже произошли два взрыва, в результате чего погибли 24 человека и около ста получили ранения.

Первая бомба была приведена в действие дистанционно, второе устройство взорвал смертник, сообщили местные СМИ.

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Среди погибших - генерал и два высокопоставленных офицера полиции, рассказал Би-би-си представитель министерства обороны.

Другой представитель ведомства заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что смертник взорвал себя, дождавшись, когда у здания министерства после первого взрыва собралось много сотрудников служб безопасности.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка Талибан, которая ранее неоднократно совершала нападения в Кабуле.