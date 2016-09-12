В парламент Беларуси прошли два представителя оппозиции

В Минской области в одном из одномандатных округов победила Елена Анисим из «Общества белорусского языка», которая является оппозиционным политиком, сообщает Meduza.

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По предварительным данным ЦИК, явка составила 74,32%. На 110 мест в нижней палате парламента претендовали 484 кандидата.

В составе парламента Белоруссии прошлого созыва представителей оппозиции не было.

Как сообщал УНИАН, депутатом парламента Белоруссии нового созыва также была избрана Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии - она победила в результате голосования в Минске.