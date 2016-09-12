В Беларуси на выборах впервые за 20 лет победил хотя бы один кандидат от оппозиции

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина на брифинге, на котором объявлялись результаты выборов в семи округах сообщила, что в одном из них победила Анна Конопатская от "Объединённой гражданской партии".

Читайте такжеПарламентские выборы в Беларуси: голосовали даже те, кто в коме – СМИ

Такой результат не изменит общую политическую ситуацию в пост-советской республике, в которой многое определяется президентом Александром Лукашенко, но является сигналом готовности властей идти на консенсус с Западом, требующим демократических перемен, говорится в сообщении агентства.

В ЦИК также сообщили, что явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 74,32% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области — 80,90%, наименьшая — в Минске (61,11%).

Как сообщалось, на выборах депутатов Палаты представителей шестого созыва избиратели должны выбрать 110 депутатов из 110 округов. Выборы пройдут в один тур.

Всего в Беларуси создано 5 971 участков для голосования, за пределами республики - 47. В списки избирателей на текущих выборах включено 6 млн 990 тыс. 696 человек.