В деле о крушении под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши появилась новая аудиозапись

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на польский телеканал TVP.

Об аудиозаписи, которую приобщили к делу, рассказал глава комиссии по расследованию авиапроисшествий Вацлав Берчиньский.

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«У нас есть запись. Она отличается от того (от тех материалов — прим.), которыми мы располагали ранее. Также она отличается от записей с башен и самолета. Здесь есть явное противоречие и это изменяет категорию новостей, которую мы получаем из России», — рассказал Берчиньский.

По его словам, из записи следует, что диспетчеры дали членам экипажа неверную информацию о расстоянии до начала полосы. Комиссия считает, что это могло повлиять на попытку посадить самолет и на произошедшую катастрофу.

Сотрудники комиссии проверят аудиозапись. Берчиньский не исключил переквалификацию статьи после изучения материала.

В четверг, 15 сентября, члены комиссии планируют провести пресс-конференцию, на которой подробнее расскажут о расследовании.

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Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.