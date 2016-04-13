Новые подробности авиакатастрофы под Смоленском обнародовали польские СМИ

Польский телеканал TVN 24, сообщает 5 канал получил обновленную оцифрованную запись разговора пилотов. За 16 минут до катастрофы пилотов предупредили коллеги из самолета Як-40. Они сообщили, что едва удалось приземлиться, и в случае неблагоприятных условий посоветовали лететь в другой аэропорт. Пилоты обсудили между собой ситуацию и решили, что нужно попытаться сесть до последнего.

Напомним, в этом году в Польша возобновила расследование. Ранее эксперты расшифровали новые записи бортового самописца и установили, что пилотов отвлекали и заставляли посадить самолет.

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Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.